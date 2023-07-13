В Екатеринбурге разыскивают мужчину, домогавшегося девушек в сексуальном плане (ФОТО)

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту преступления сексуального характера. Полиция и следователи разыскивают мужчину, который грязно приставал к девушкам на остановке на улице Репина. Возможно, есть и другие пострадавшие.

Как уточнили в СУ СКР по Свердловской области, речь идет не об изнасиловании, а о понуждении к действиям сексуального характера. Инцидент произошел сегодня на остановке на улице Репина в Екатеринбурге. По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова возбуждено уголовное дело.

На данный момент местонахождение мужчины неизвестно, его поисками занимаются оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 8.

«Всем, кто располагает сведениями об этом человеке, а также о его возможном местонахождении, просьба сообщить, в том числе и конфиденциально, по линии «02» или в любое отделение полиции», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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