Цена килограмма картошки на Урале превысила 50 рублей

В Свердловской области снова дорожают овощи из «борщевого набора».

По данным Свердловскстата, кило картофеля за неделю стало дороже на 10%, теперь за него просят в среднем 50 руб.39 коп. Морковь подросла на 5,28% – до 69 руб. 95 коп., свекла на 2,28% – до 51 руб. 90 коп., капуста на 8,15% – до 61 руб. 97 коп. Свежие помидоры, которые еще на прошлой неделе стоили около 119 рублей за кило, подорожали до 123 руб.

С другой стороны, стали еще дешевле свежие огурцы (97 руб. 89 коп.) и бананы (103 руб.).

Примерно на 1% дороже за неделю стали пшеничная мука и белый хлеб, на 2% подорожала гречка – 1 кг теперь в среднем стоит 101 руб. 25 коп.

Цены на молоко за неделю немного снизились и составили 66,62 рубля за 1 литр пастеризованного и 90,47 рубля за стерилизованное.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»