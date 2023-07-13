Выжить любой ценой… в автобусе. Что происходит в общественном транспорте в 30-градусную жару (ФОТО, ВИДЕО)

Жаркая погода этим летом стала настоящим испытанием для уральцев. Особенно тяжело приходится тем, кто вынужден находиться в общественном транспорте. «Новый День» испробовал на себе, какого быть пассажиром. Спойлер – было очень жарко. Подробности – в видео.

Пекло в общественном транспорте

К слову, в маршрутных автобусах и старых моделях кондиционеров и вовсе нет. Проветривают салон с помощью открытых окон и люков. Особенно тяжело пассажирам, когда транспорт стоит в пробках. В трамваях также нет кондиционера, так как большинство вагонов были выпущены еще в прошлом веке.

В Екатеринбурге есть новые низкопольные автобусы. Но и там кондиционеры зачастую не используют: дело в том, что некоторые пассажиры хотят ехать с открытыми окнами, а по технологии в этом случае кондиционер необходимо выключать, чтобы он не вышел из строя. В Гортрансе «Новому Дню» также пояснили, что кондиционеры есть в новых троллейбусах.

Прохладой порадовать может только метро, но проехать на нем можно только по одной линии.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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