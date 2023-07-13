В выходные на Земле будет магнитная буря

Астрофизики спрогнозировали очередную магнитную бурю, которая пройдет на Земле. Ориентировочно, возмущения магнитного поля будут регистрироваться 15-16 июля, в ближайшие выходные. Их спровоцирует всплеск солнечной активности, который продолжался два дня, 11 и 12 июля.

Впрочем, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН подчеркнули, что, несмотря на то, что вспышка была активной, ее последствия не будут значительными. «Возможность влияния событий такого уровня на технику и здоровье человека отсутствует», − заверили в лаборатории.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»