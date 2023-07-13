За полгода инспекторы ГИБДД выписали 1300 штрафов самокатчикам

Более 1300 протоколов составили сотрудники свердловской Госавтоинспекции в отношении самокатчиков за нарушение правил дорожного движения в первом полугодии 2023 года. Наибольшее количество штрафов было выписано в Екатеринбурге, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД.

Инспекторы указали, какие нарушения чаще всего допускают пользователи СИМ: они не спешиваются на пешеходном переходе и пересекают дорогу на красный сигнал светофора. Всего с начала 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано 47 дорожных аварий с участием самокатов. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В указанных ДТП погиб один человек, 50 получили травмы. Число пострадавших в авариях с самокатами выросло на 50% по сравнению с прошлым годом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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