В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о сильных дождях и ураганном ветре

Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. Сегодня ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с. А завтра – сильные дожди.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, – напоминают в ГУ МЧС РФ по Свердловской области. – Передвигаясь на автомобиле, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень».

О возникновении происшествий сообщайте по единому номеру вызова экстренных служб «112».

По прогнозам синоптиков, завтра в регионе будет +15...+20 градусов на севере, +22...+27 на юге. В субботу: +18...+25 °C на севере, на юге похолодает до +15...+20°. Ветер будет северным.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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