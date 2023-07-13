В выходные на Эльмаше изменятся маршруты трамваев и автобуса

В ближайшие выходные на Эльмаше изменится схема движения трамваев №№2, 25 и автобуса № 68 в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Старых Большевиков и Войкова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, строители закроют движение трамваев по улице Старых Большевиков на участке от остановки «Энтузиастов» до конечной станции «Фрезеровщиков» в обоих направления с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля 2023 года.

На период закрытия участка трамваи будут следовать по маршрутам:

– трамвай № 2: от станции ВИЗ – улица Татищева – проспект Ленина – улица Луначарского – проспект Космонавтов – улица Фронтовых Бригад – улица Старых Большевиков – до станции Эльмаш;

– трамвай № 25: от станции Керамическая – улица 8 Марта – улица Куйбышева – улица Луначарского – проспект Космонавтов – улица Фронтовых бригад – улица Старых Большевиков – до станции Эльмаш.

Кроме этого, будет изменена схема движения автобусного маршрута № 68. Он будет следовать от конечной остановки «Таганская»: Фрезеровщиков – Шефская – Красных Командиров – Старых Большевиков – далее по маршруту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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