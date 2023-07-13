В Екатеринбургском метрополитене обновят турникеты (ФОТО)

В Екатеринбурге на станциях метро заменят входные турникеты. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

«На замену устаревшему оборудованию 70-х годов придут высокотехнологичные российские аппараты из нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Устройства будут оснащены дисплеями и световой индикацией. Смогут принимать жетоны, банковские, социальные и транспортные карты», – сообщил градоначальник.

Инвестором проекта готов выступить крупный банк. По словам Орлова, оборудование на станции «Площадь 1905 года» планируется обновить к концу 2023 года. А полностью модернизация всех девяти станций городской подземки завершится к октябрю 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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