В центре Екатеринбурга разбили палаточный городок

В центре Екатеринбурга, перед Храмом на Крови возвели палаточный городок для паломников, которые приедут на Царские дни.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, военные ЦВО установили на площадке четыре армейские палатки и три полевые кухни. В «семейной», «мужской» и «женской» палатках можно будет отдохнуть между богослужениями. В четвертой палатке размещается камера хранения.

В полевых кухнях будет готовиться трапеза для паломников, прибывших на главное богослужение – ночную Божественную литургию и крестный ход. Ужин будет предложен в 18 часов 16 июля. Трапеза постная, поскольку многие планируют причаститься за богослужением.

В установленной рядом с храмом палатке МЧС паломников будут кормить с 14 по 16 июля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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