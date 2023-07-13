В Академическом ко дню города благоустроят набережную Патрушихи (ФОТО)

В Академическом районе к августу благоустроят набережную реки Патрушихи на участке от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Это будет еще одним подарком на 300-летие Екатеринбурга от основного застройщика района – АО СЗ «РСГ-Академическое».

Как рассказали в пресс-службе компании, здесь появятся три аллеи. На «Аллее отдыха» можно будет приятно и с пользой провести время с друзьями или почитать книгу, устроившись на удобных лежаках. На «Аллее музыки» планируется установить арт-объект «Колокола», там же дети и взрослые смогут поиграть здесь на барабане. А на «Аллее творчества» появится интересная фотозона с изображением воздушного змея, которого так любят запускать в Преображенском парке. На газоны вокруг нее высадят многолетние растения, среди них: спирея, рябинник, вейник и гортензия.

Благоустройство набережной Патрушихи – не единственный подарок от основателей Академического городу. Жители и работники предприятий района в канун юбилея завершили многолетнюю «зелёную» акцию под названием «3000 деревьев от Академического – к 300-летию Екатеринбурга». Также к юбилею с опережением на год строится трамвайная ветка, протяженностью почти 9 километров.

В середине августа, в канун юбилея Екатеринбурга, АО СЗ «РСГ-Академическое» торжественно передаст городу нежилое помещение в квартале Академического района «Олимпика». Здесь на двух этажах разместится филиал екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К.Е.Архипова. Обучаться в ДШИ на бюджетной основе будет более ста детей, на контрактной – еще сорок. Они будут изучать народные инструменты, хоровое пение, эстраду.

Фото: РСГ «Академическое»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»