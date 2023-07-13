«Уральские авиалинии» вошли в число лучших налогоплательщиков Екатеринбурга

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вошла в число лучших налогоплательщиков Екатеринбурга. Награждение прошло в рамках выставки «Иннопром».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 20 крупнейших организаций важнейших отраслей экономики, которые обеспечили поступление налоговых платежей в бюджет. Среди них и «Уральские авиалинии». Конкурсная комиссия под председательством заместителя главы Екатеринбурга Андрея Корюкова определила, что авиакомпания полностью соответствует ряду социально-значимых критериев, в том числе по уровню зарплаты и объему налоговых отчислений.

«Уральские авиалинии» – социально ответственная компания, мы понимаем значимость платежей в бюджет, от наполнения которого зависит жизнь сотен и даже тысяч людей. Мы живем в этом городе, платим налоги здесь – значит, даем возможность развиваться нашему городу, делать его еще привлекательнее и комфортнее», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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