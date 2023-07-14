Пожар в Шайдурихе потушили

В селе Шайдуриха, которое пострадало от пожара, полностью ликвидировали горение, сообщило управление МЧС региона.
«На месте остаются силы и средства для окарауливания населённого пункта», – уточнили в ведомстве.
Напомним, в Шайдурихе сгорели больше 40 строений – частные дома (в 13 постоянно жили люди) и дачи.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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