Пожар в Шайдурихе потушили

В селе Шайдуриха, которое пострадало от пожара, полностью ликвидировали горение, сообщило управление МЧС региона.

«На месте остаются силы и средства для окарауливания населённого пункта», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в Шайдурихе сгорели больше 40 строений – частные дома (в 13 постоянно жили люди) и дачи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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