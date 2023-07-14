Митрополит объяснил, зачем тысячи верующих пойдут на крестный ход в годовщину расстрела Романовых

В Екатеринбурге начались праздничные мероприятия к Царским дням – неделе памяти канонизированных Романовых. Кульминацией, по традиции, станет божественная литургия и крестный ход от Храма на Крови до мужского монастыря на Ганиной Яме. Ожидается, что в них примут участие десятки тысяч паломников. Традиционно Царские дни поддерживает Фонд святой Екатерины.

«Иисус Христос очень просто сказал: «Там, где собраны двое или трое во имя мое, там я посреди них». Двух или трех человек достаточно, чтобы Божья благодать была там, где к ней призывают. А Царские дни собирают тысячи людей, – делится митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. – В прошлые годы было 30, 40, 50, 100 тысяч человек. Сколько в этом году вознамерится – не знаю. Знаю только, что это очень сильное время. Знаете, как есть место силы, так есть время силы. И Царские дни – это время огромной силы».

Божественная литургия начнется в воскресенье в 23:30, а около двух часов ночи паломники вместе со священнослужителями пройдут около 21 км до места погребения останков семьи Романовых. «Мы будем обращаться к Богу, когда будем вспоминать подвиг царской семьи, их верных слуг и всех их современников, которые так или иначе попали в этот круговорот событий, и самое главное – их верность Отчизне, Церкви и нашему господу Богу. И я, по традиции, если жив буду, пройду крестный ход. Потому что в этом шествии, в этих нескольких часах совместной молитвы обретаю большую силу и вдохновение на целый год», – подытожил владыка Евгений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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