Врач одной из больниц Екатеринбурга отдала лжесотрудникам ФСБ 7,5 миллиона рублей

В Екатеринбурге врач-терапевт и ее муж перевели мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ и Центробанка, 7,5 миллиона рублей. Из них 6 миллионов были взяты в кредит.

Как рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу, мошенники связались с екатеринбурженкой еще 8 июля. И до 12 июля она и ее супруг регулярно переводили им деньги.

«С женщиной 8 июля связался неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Лжесиловик пояснил, что они проводят мероприятия по задержанию некоего гражданина, находящегося в федеральном розыске, который совершает в отношении собеседницы мошеннические действия, и ей необходимо в срочном порядке сменить корреспондентский счет. Далее «силовик» пояснил растерянной женщине, что ей вскоре позвонит сотрудник Центрального банка. С потерпевшей действительно связалась неизвестная девушка, которая представилась банковским специалистом. Женщину убедили поменять свой корреспондентский счет во избежание попытки мошенников завладеть принадлежащими ей денежными средствами. Неизвестная также убедила собеседницу оформить на себя кредиты и снять все свои сбережения», – рассказали в полиции.

Врач в течение нескольких дней отпрашивалась с работы, обналичивала свои накопления и оформляла крупные кредиты. Все деньги женщина переводила на счета, которые ей указывали мошенники. Кроме того, лжесиловики уверили, что и в отношении мужа потерпевшей совершаются аналогичные действия. И он тоже перевел все накопления на «безопасные счета». Только вечером 12 июля врач узнала от родственников, что они с мужем стали жертвами телефонной аферы.

В общей сумме супруги отдали мошенникам 7,558 миллиона рублей, из них 6 миллионов – кредитные.

«В настоящее время по факту хищения денежных средств следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления», – уточнили в УМВД.

В полиции напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе полиции и ФСБ, представители банков никогда не звонят гражданам и не заставляют совершать какие бы то ни было манипуляции с денежными средствами. В данном случае нужно немедленно положить трубку и обратиться в свою банковскую организацию или правоохранительные органы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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