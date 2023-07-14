Лесные пожары охватили 17 районов Свердловской области

В Свердловской области на утро 14 июля действуют 28 лесных пожаров на площади 2464 га, сообщает близкий к региональным властям телеграм-канал «Не для протокола».

За сутки пожарным удалось втрое уменьшить площадь самого крупного возгорания – на территории Верхнепышминского района. Сейчас там горит 568 га леса, но ситуация остается сложной, так как пожар не локализован. Для тушения огня на этом участке использовался самолет-амфибия Бе-200. Самая большая площадь пожаров – в Невьянском районе. Огонь охватил 1670 га леса и распространяется дальше. На территории работает авиация: самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8.

Также горят леса в Алапаевском, Артемовском, Верх-Нейвинском, Гаринском, Горноуральском, Заречном, Камышловском, Кировградском, Новолялинском, Сосьвинском, Сухоложском, Сысертском, Таборинском, Талицком и Тугулымском районах.

Как сообщает департамент информационной политики, на борьбу с природными пожарами брошены более 800 человек и 192 единицы наземной техники. Сотрудникам уральской базы Авиалесоохраны помогают группировки парашютистов-десантников из Карелии и Тюменской области. Для тушения огня используются пять воздушных бортов. За минувшие сутки авиация произвела 96 сбросов, вылив в общей сложности 390 тонн воды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»