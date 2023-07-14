Две трети уральцев стали больше заботиться о себе после пандемии ковида

Пандемия коронавируса изменила отношение людей к собственному телу и здоровью. Многие стали больше внимания уделять своему организму и профилактике болезней. Но есть и те, кто после ковида стал фаталистом.

Такое исследование провели социологи Уральского федерального университета. Как сообщает пресс-служба вуза, ученые опросили 1077 жителей крупных городов Свердловской области в возрасте от 18 до 60 лет.

«Опрос показал неоднозначное влияние пандемии на отношение к телу и практикам заботы о нем. С одной стороны, только треть опрошенных проводит связь между проживанием пандемии, здоровым телом и более бережным отношением к нему. А с другой, стремясь взять под собственный контроль тело и здоровье, 2/3 опрошенных стали больше проявлять заботу о теле после локдауна, используя такие практики, как личная гигиена, физическая активность и полноценный сон», – говорит соавтор исследования, профессор кафедры прикладной социологии УрФУ Наталья Антонова.

Социологи выяснили: по сравнению с допандемийным периодом люди стали чаще применять методы и средства гигиены (на 30,4%), заниматься спортом (28,1%), соблюдать режим дня, который включает полноценный сон (26,7 %), правильное питание (22,2%), оптимальное сочетание труда и отдыха (21,5%).

«Влияние пандемической ситуации на отношение к своему телу смогли зафиксировать 32,6% опрошенных. Среди них 57,2% полагают, что стали бережнее относится к своему здоровью и прислушиваться к сигналам своего тела. Другие считают, что пандемия вызвала у них рост фаталистических взглядов, они признали невозможность контролировать и управлять болезнями (14,3%)», – рассказывает соавтор исследования, доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Софья Абрамова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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