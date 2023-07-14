То жара, то дождь. Врачи рассказали, как справиться с метеозависимостью

В Екатеринбург на смену удушливой жаре пришли дожди, похолодало до +15 °C. Медики предупреждают, что резкая смена погоды может негативно отразиться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями. По разным данным, метеозависимостью в той или иной степени страдают до 75% населения планеты, при этом женщины чаще, чем мужчины.

Как сообщает свердловский минздрав, метеочувствительности больше подвержены люди с такими хроническими патологиями, как болезни сердца и сосудов, эндокринные нарушения, болезни костей и суставов, заболевания дыхательных путей. Душевные расстройства, психотравмирующие ситуации, пережитые травмы и хирургические операции также входят в этот список.

Чтобы облегчить состояние, врачи рекомендуют метеозависимым людям больше спать в преддверии неблагоприятных для них погодных явлений – не менее 7-8 часов в сутки.

Необходимо поддерживать тонус сосудов, а для этого нужно принимать контрастный душ, делать утреннюю гимнастику и не забывать про прогулки на свежем воздухе. Стоит отказаться от сигарет и употребления алкоголя. Также важно соблюдать рекомендации лечащего врача и своевременно проходить терапию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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