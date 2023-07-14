В Свердловской области продлено штормовое предупреждение о ливнях

Сильные дожди сохранятся на территории Свердловской области до 16 июля. По прогнозам метеорологов, в ближайшие двое суток ожидаются грозы, ливни, крупный град и усиление ветра до 17 м/с.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», – предупредили в МЧС.

Сильный ветер можно осложнить пожароопасную обстановку в регионе. На юге Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвертый-пятый классы горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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