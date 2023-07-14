В Екатеринбурге из-за дождя начались перебои в работе светофоров

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает водителей об отключении светофоров на некоторых перекрестках в городе. Из-за проливного дождя возникают перебои с электроснабжением дорожных устройств. В случае отключения светофоров водителям при проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками. На больших перекрестках движением транспорта управляют регулировщики, нужно ориентироваться на их сигналы.

«При неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать противотуманные фары и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Неопытным водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личном автомобиле», – напомнили в ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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