«Дискотека Авария», Стас Костюшкин и «Мираж»: кто поздравит уральцев с Днем металлурга

В этот уикенд во многих городах Свердловской области будут отмечать День металлурга – один из самых популярных профессиональных праздников в регионе. Уральцев поздравят концертами и фейерверками. Правда, масштаб приглашенных звезд серьезно разнится.

Например, в Первоуральске хедлайнером вечера станет группа «Дискотека Авария». Перед ней, как сообщает мэрия, на сцену выйдут местные творческие коллективы и пермская кавер-группа elcapitan!. Завершится концерт праздничным салютом в 22:30. Отметим, что в Первоуральске праздничный концерт состоится уже сегодня, 14 июля.

Порадует «Дискотека Авария» и металлургов еще одного уральского города. В субботу, 15 июля, ее ждут в Полевском.

В Серове праздничный концерт также состоится 15 июля. Гвоздем программы станет выступление бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.

В Верхней Пышме, по данным паблика «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» выступят Вика Цыганова, Кай Метов и Сергей Бобунец.

В Ревде ждут группу «Мираж», солисткой которой сейчас является Екатерина Болдышева. На разогреве, по данным портала «Ревда-инфо», выступит исполнитель Андрей Алексин, автор ряда откровенно хулиганских песен о «девушках с пониженной социальной ответственностью».

В Карпинске металлургов поздравят трио басов Basso Nova и популярная певица Мари Краймбрери.

Жители Каменска-Уральского в День металлурга увидят оперную певицу Гузелию Шахматову и баяниста Максима Рахматуллина, а также кавер-группу из Екатеринбурга Victory band. В 22:50 праздник завершится салютом.

Сравнительно скромным в этом году будет праздник в Нижнем Тагиле. Горожан ждет концерт с участием коллективов ДК НТМК. На набережной Тагильского пруда организуют мастер-классы по гончарному искусству, росписи подносов, флористике, берестяным изделиям. В 23:30 здесь тоже прогремит салют.

Свердловская область, Елена Владимирова

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