Ради Царского крестного хода в Екатеринбурге перекроют дороги

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге пройдет традиционный крестный ход памяти царской семьи – от Храма на Крови до монастыря на Ганиной Яме.

Как сообщили в городском ОГИБДД, для обеспечения безопасности участников на время следования крестного хода будут перекрываться улицы. Паломники пройдут по улицам Царской – Толмачева – Ленина – Татищева – Токарей – Халтурина – Технической – Решетской, а также через Железнодорожный лесопарк и поселок Шувакиш к урочищу Ганина Яма, в том числе через 42 км ЕКАД. Время движения – с 02:30 до 10:00 часов 17 июля.

Сотрудники Госавтоинспекции будут обеспечивать безопасность движения на всем маршруте движения паломников. Водителям следует выбирать пути объезда участков, где предусмотрено движение паломников, и с пониманием отнестись к принятым мерам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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