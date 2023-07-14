В Академическом появятся работы «Стенограффии»

В Академическом районе художники начали создавать работы в рамках «Стенограффии». Художники распишут несколько трансформаторных подстанций возле Преображенского парка.

Напомним, в Екатеринбурге стартовал 14-й международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

«Фестиваль положительно влияет на имидж города, выводит Екатеринбург в международные СМИ. Арт-объекты становятся знаковыми местами, в том числе для гостей города. Изначально целью фестиваля была легализация искусства в городе. И администрация Екатеринбурга на протяжении 14 лет поддерживает этот проект. Кроме того, в этом году удалось привлечь дополнительные источники финансирования в рамках реализации проекта по созданию туристического кода для центра Екатеринбурга. Также при администрации города создан оргкомитет, который оказывает фестивалю информационную и организационную поддержку», – рассказала на пресс-конференции начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга Анастасия Тимофеева.

Некоторые арт-объекты появятся в Академическом районе. В прошлые годы работы участников фестиваля уличного искусства уже размещались на трансформаторных подстанциях в пятом квартале. Сейчас же муралы украсят стены четырех ТП рядом с Преображенским парком – со стороны променада вдоль «зеленого сердца» района.

Руководитель фестиваля «Стенограффия» продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций Анна Клец рассказала, что некоторые художники уже приступили к работе.

«В ближайшие полтора месяца художники, проекты которых были отобраны для фестиваля, будут создавать арт-объекты по всему городу. Например, в этом году в рамках «Стенограффии» впервые будет создан объект в микрорайоне ЖБИ. Художник, который работает над ним, сегодня ночью уже приступил к работе, сделал разметку. Сегодня, как только закончится дождь, он начнет наносить краску», – рассказала Анна Клец.

Напомним, что ряд работ, запланированных в этом году, станет подарком городу к 300-летнему юбилею. Именно в рамках предстоящего дня рождения столицы Урала основатель Академического района – АО СЗ «РСГ-Академическое» выделило в качестве «холстов» для художников «Стенограффии» технические объекты в одном из своих кварталов вдоль проспекта Академика Сахарова. По словам председателя совета директоров компании – основателя района Виктора Киселева, арт-объекты привнесут изюминку в Академический и дополнят культурный ландшафт этой самой молодой, перспективной и динамично развивающейся территории города.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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