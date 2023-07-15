На Верх-Исетском пруду появился «дедушка русского флота» (ФОТО)

В акваторию Верх-Исетского пруда в пятницу, 14 июля, спущена точная копия ботика Петра Великого. Событие было приурочено к открытию парусной регаты имени цесаревича Алексея, которая проходит в Екатеринбурге во время Царских дней.

Судно освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Сегодня освятили корабль. Точная копия «дедушки русского флота» названа именем святителя Николая. Ботик Петра воссоздают в разных городах России, как модели, а в Екатеринбурге – настоящее ходовое судно. Ботик уже скользит по водам Верх-Исетского пруда, управляемый юными капитанами – участниками регаты памяти святого Цесаревича Алексия», – написал Владыка в своем телеграм-канале.

Корабль был изготовлен на средства меценатов и передан отряду «Каравелла» под руководством командора Ларисы Крапивиной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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