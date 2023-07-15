В Свердловской области локализованы лесные пожары в 7 районах

К утру 15 июля в Свердловской области удалось локализовать все лесные пожары.

Как сообщает ДИП, сейчас сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторы лесных участков и добровольцы продолжают бороться с огнем в семи районах области: Верхнепышминском, Артёмовском, Камышловском, Невьянском, Алапаевском, Таборинском и Туринском.

К вчерашнему вечеру были ликвидированы 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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