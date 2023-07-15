15-летняя пассажирка самоката пострадала в ДТП

На улице Репина в Екатеринбурге водитель «Киа Рио» столкнулся с самокатом, на котором ехали два подростка – юноша и девушка.
Как сообщили в ОГИБДД, водитель иномарки, выезжая с придомовой территории, задел электросамокат кикшеринга «Whoosh» с двигателем мощностью до 250Вт, которым управлял несовершеннолетний юноша. У него за спиной стояла 15-летняя девушка.
В результате ДТП девушка сломала ключицу.
Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что при выезде с прилегающей территории необходимо уступать дорогу пешеходам и велосипедистам.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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