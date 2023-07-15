Владыка Евгений перед крестным ходом в честь Царский дней отслужил литургию на Ганиной яме

Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений совершил Божественную литургию в Царской обители на Ганиной Яме, куда уже завтра ночью прибудут тысячи паломников со всего мира.

Владыка вместе с наместником монастыря иеромонахом Мелитоном и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым после службы прошли по территории святого места и убедились, что все готово к общему молебну, завершающему крестный ход.

«Можно сказать, что мы уже вышли на эту тропу, начали движение, которое завершится здесь 17 июля примерно в половину седьмого утра. И я надеюсь, что Господь, как и в прошлые годы, будет рядышком и внимательно будет слышать сердце каждого крестоходца», – делится ожиданиями владыка Евгений.

Впервые православные верующие посетили Ганину Яму в 1992 году, и именно тогда зародились Царские дни. Для Екатеринбурга и всего Урала это одно из значимых событий в жизни.

«И хотя мы именуем царскую семью и императора всероссийскими, но мы можем также сказать, что они страстотерпцы екатеринбургские, потому что именно отсюда они взошли на небо. В дни памяти святителя Николая он совершает особенно много чудес, в дни убиения царской семьи мы действительно ощущаем их присутствие. И ради этого здесь собираются столько людей», – говорит владыка.

В прошлом году крестным ходом прошли 36 тысяч человек, сколько будет в этом – станет известно рано утром в понедельник. Традиционно Фонд святой Екатерины помогает в организации фестиваля.

«Учредители Фонда святой Екатерины искренне чтят память царской семьи, всех сподвижников и помощников последнего русского императора. И поддержка – это дань памяти его жизненному пути, подвигу. Несмотря на высокое положение, царская семья жила крестьянской жизнью, достаточно скромно и смиренно. И этот жизненный путь является для всех нас примером, именно поэтому мы проходим большой крестный ход», – говорит директор Фонда Александр Андреев.

Отметим, что на территории монастыря открылась выставка, посвященная увлечению семьи Романовых велосипедным спортом. Уникальные модели и экспонаты погрузят гостей музея в эту уникальную сторону жизни царской семьи, пояснили в фонде святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Васильева

Владыка Евгений проверяет готовность Ганиной ямы к приему паломников Божественная литургия

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