В ДТП на Московском тракте погиб пешеход (ФОТО)

На Московском тракте погиб пешеход, который двигался по трассе.

Как сообщили в ОГИБДД Екатеринбурга, ДТП случилось сегодня в 00:03. Водитель автомобиля «Хендай Гетц» двигался по Московскому тракту со стороны поселка Северка в сторону Екатеринбурга и сбил пешехода, который шел по проезжей части. «В результате наезда 53-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», – сказали в ГИБДД.

За рулем автомобиля «Хендай Гетц» находилась 38-летняя женщина. Установлено, что она была трезва.

По факту ДТП проводится расследование.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При движении по краю проезжей части, идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При движении в темное время суток необходимо использовать светоотражающие элементы, позволяющие обозначить пешехода на дороге на значительном расстоянии», – напомнили гаишники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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