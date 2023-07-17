Верующие в тумане. Как прошел самый большой крестный ход года (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге прошел традиционный крестный ход в память о членах императорской семьи, расстрелянных в Ипатьевском доме в ночь на 17 июля. После ночной литургии в Храме-на-Крови многотысячная толпа двинулась в направлении комплекса на Ганиной Яме, где большевики пытались уничтожить царские останки.

Общая дистанция православного молитвенного шествия составила больше 20 км. Крестоходцы преодолели ее примерно за 4 часа. По оценке «Нового Дня», в православном шествии приняли участие около 30 тысяч человек.

В этом году часть маршрута верующие шли по улицам, окутанным густым туманом, который опустился на город после полуночи. Видимость местами была небольшой – около 20-30 метров. Но к утру, ближе ко времени завершения хода туман рассеялся, что верующие приняли за добрый знак.

Крестный ход на Ганину яму

Отметим, в этом году в кульминационном мероприятии Царских дней было неожиданно немного випов. Так, на ночном молебне в объективы попала спикер заксо Людмила Бабушкина. В числе идущих крестный ход были вице-губернатор Олег Чемезов, кандидаты в депутаты ЕГД Тимофей Жуков и Владислав Овчинников, которые представляют разные группы влияния, но до Ганиной Ямы шли вместе. Также среди крестоходцев был директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Традиционно на Царские дни в Екатеринбург прибыли церковные иерархи из других регионов, включая митрополита Среднеазиатского Викентия и митрополита Казанского Кирилла.

Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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