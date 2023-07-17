На серовской трассе иномарка врезалась в рейсовый автобус (ФОТО)

Рано утром в понедельник, 17 июля, на 344 км автодороги «Серов – Екатеринбург» автомобиль «Рено» столкнулся с пассажирским автобусом. После столкновения «Рено» съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб.

Как сообщили в УГИБДД области, автобус двигался по маршруту № 509 (Краснотурьинск – Екатеринбург). В автобусе находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля пытался перестроиться в другой ряд.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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