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Понедельник, 17 июля 2023, 08:52 мск

Новости Екатеринбург

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На серовской трассе иномарка врезалась в рейсовый автобус (ФОТО)

Рано утром в понедельник, 17 июля, на 344 км автодороги «Серов – Екатеринбург» автомобиль «Рено» столкнулся с пассажирским автобусом. После столкновения «Рено» съехал с дороги и перевернулся. Водитель погиб.

Как сообщили в УГИБДД области, автобус двигался по маршруту № 509 (Краснотурьинск – Екатеринбург). В автобусе находились 17 пассажиров, никто из них не пострадал.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля пытался перестроиться в другой ряд.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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