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Понедельник, 17 июля 2023, 09:22 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге будет тепло и дождливо

Всю неделю в Екатеринбурге будет относительно теплая, но пасмурная погода. По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник днем воздух прогреется до +23 градусов, в эти дни возможны дожди. В среду ожидается до +24 градусов, по прогнозу синоптиков, выглянет солнце.

Единственным ясным днем недели будет четверг. Днем будет до +24, ночью около +15. В пятницу снова возможны осадки. Днем до +22.
Аналогичная погода ожидается и на выходные, пройдут небольшие дожди, будет умеренно тепло – до +22…+24 градусов днем, ночью +13…+15.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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