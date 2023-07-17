В Екатеринбурге будет тепло и дождливо

Всю неделю в Екатеринбурге будет относительно теплая, но пасмурная погода. По данным Гидрометцентра России, в понедельник и вторник днем воздух прогреется до +23 градусов, в эти дни возможны дожди. В среду ожидается до +24 градусов, по прогнозу синоптиков, выглянет солнце.

Единственным ясным днем недели будет четверг. Днем будет до +24, ночью около +15. В пятницу снова возможны осадки. Днем до +22.

Аналогичная погода ожидается и на выходные, пройдут небольшие дожди, будет умеренно тепло – до +22…+24 градусов днем, ночью +13…+15.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»