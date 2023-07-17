Курение, храп, занудство. Что бесит российских мужей и жен

Аналитики выяснили, что больше всего раздражает россиян в их мужьях или женах. Исследование провел портал SuperJob. Оказалось, что 10% женщин бесит курение, 7% – храп, 6% – беспорядок. На четвертом месте раздражающих привычек или факторов оказались пристрастие к алкоголю (5%) и грубость по отношению к супруге (4%).

У мужчин на первом месте среди выводящих из себя женских характеристик оказалось также курение (8%), на втором – занудство и болтливость – по 2%. Бесконечный просмотр телевизора и несовпадение биоритмов одинаково раздражает мужчин и женщин (по 1%).

«Среди других раздражающих привычек своих партнеров россияне называли нотации, упрямство, чрезмерный контроль, ложь, постоянные опоздания, долгие сборы и непрошенные советы», – сообщили аналитики.

При этом они отметили, что по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года россияне стали терпимее к привычкам мужей и жен: сейчас ничего не раздражает в женах 37% мужчин и примерно 33% женщин. 13 лет назад цифры были 24 и 14% соответственно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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