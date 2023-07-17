В Свердловской области горят 4,4 тысячи гектаров леса

На Среднем Урале продолжает действовать 6 природных пожаров на общей площади 4 480 га. Самое крупное возгорание – в Невьянском районе, где бушуют сразу три пожара. Еще три очага расположены в Верхнепышминском округе, в Кировграде и Камышловском районе.

По данным ДИП, в тушении огня задействовано более 270 человек и 55 единиц техники. В выходные дни было усилено патрулирование лесных участков и зон отдыха, сообщает департамент информационной политики.

Кроме лесных пожаров в области также тлеют несколько торфяников, сообщает близкий к областным властям телеграм-канал «Не для протокола». Зафиксированы очаги в трех километрах от поселка Красноармейский в Асбестовском округе, в 1,5 километрах от поселка Растущий в Белоярском округе, в пяти километрах от деревни Большое Седельниково в Сысерти, в шести километрах от Верхней Салды. Также уже больше недели тлеет торфяник в районе улицы Мурзинская в Екатеринбурге. Все торфяные пожары проливают и опахивают спасатели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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