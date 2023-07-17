Минфин нашел нарушения в областном минздраве

Министерство финансов Свердловской области во время выездной проверки выявило нарушения в региональном минздраве.

«Проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Министру здравоохранения Свердловской области направлено представление Министерства финансов Свердловской области. Результаты контрольного мероприятия доведены до сведения курирующего министерство заместителя губернатора Свердловской области»,– сообщили в минфине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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