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Понедельник, 17 июля 2023, 10:06 мск

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Минфин нашел нарушения в областном минздраве

Министерство финансов Свердловской области во время выездной проверки выявило нарушения в региональном минздраве.

«Проверкой установлены нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Министру здравоохранения Свердловской области направлено представление Министерства финансов Свердловской области. Результаты контрольного мероприятия доведены до сведения курирующего министерство заместителя губернатора Свердловской области»,– сообщили в минфине.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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