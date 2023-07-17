В Серове трехлетняя девочка отравилась растворителем в детском саду

В Серове трехлетняя девочка нашла в раздевалке детского сада растворитель и отравилась им. Ребенка доставили в больницу с диагнозом – отравление растворителем, термический ожог ротовой полости. «По предварительной информации, 12 июля 2023 года около 11 час. ребенок, находясь в раздевалке детского сада, открыл шкафчик для одежды, предназначенный для утерянных вещей, откуда взял бутылек растворителя и отпил из него»,– сообщили в прокуратуре.

Растворитель в шкафчик положила воспитательница, когда красила игровое оборудование во дворе. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку действиям сотрудников детского дошкольного учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Серов, Елена Владимирова

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