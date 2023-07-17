Самое дорогое жилье в Екатеринбурге стоит 138 млн рублей

Стоимость самого дорогого вторичного жилья в уральских городах приближается к 140 млн рублей. Половина объема вторичного предложения стоимостью от 20 млн рублей в городах Уральского федерального округа приходится на Екатеринбург, более трети – на Тюмень. Оставшаяся часть лотов распределена между Сургутом, Челябинском, Новым Уренгоем, Нефтеюганском и Нижневартовском, сообщили в ЦИАН.

Самое дорогое жилье в Екатеринбурге находится на улице Бориса Ельцина в башне «Исеть». Двухуровневые апартаменты площадью 456 кв.м. стоят 138,26 млн рублей . Объект отличается наличием панорамного остекления, второго света (большого зала с высотой стен в два этажа), камина в кухне-столовой и комнаты величиной с четырехкомнатную квартиру., камина в кухне-столовой и комнаты величиной с четырехкомнатную квартиру.

На втором месте – Сургут. На вершине местного ЖК «Северная Венеция» размещен двухуровневый пентхаус, оснащенный видовой террасой. С высоты 25-го этажа хорошо просматриваются акватория Оби, ее притока Саймы, обширная парковая зона и прилегающие городские кварталы. Внутри установлены парадная лестница, выполненная из бразильского гранита, и семиметровый декоративный водопад. Дом построен еще девять лет назад, но жильцов в пентхаузе все еще нет. Стоимость – 130 млн рублей.

На третьем месте – жилье в апарт-комплексе «1А Первомайская» в Тюмени. Это апартамент с тремя спальнями, двумя санузлами, сауной и просторной кухней-гостиной, занимающей больше трети от общей площади в 140,0 кв. м. Стоимость этого актива оценивается собственником в 68,0 млн рублей.

За 33 млн рублей в Новом Уренгое можно купить четырехкомнатный пентхаус площадью 151,7 кв. м. В планировку также внесены балкон, два санузла, две гардеробных, хамам и сауна – это 4 место.

Пятерку замыкает Челябинск. В одном из сданных корпусов нового ЖК «Ньютон», который строится на западной окраине города, естькрупногабаритная «трешка» с чеком в 30,0 млн рублей. Три спальни, кухня-столовая, два санузла, две лоджии (одна переделана в домашний офис), гардеробная, холл и коридор суммарно охватывают 104,4 кв. м.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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