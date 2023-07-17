Уральский техникум сдавал комнаты в общежитии посторонним

Руководство Туринского многопрофильного техникума незаконно сдавало комнаты в общежитии посторонним, хотя некоторым студентам было негде жить. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в комнатах нуждались 17 студентов техникума, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Прокуратура установила, что общежитие на улице Загородной было передано техникуму в управление распоряжением МУГИСО. На момент проверки 6 комнат были сданы гражданам, которые не являются ни работниками, ни студентами техникума. Директору Туринского многопрофильного техникума внесено представление об устранении нарушений законодательства о государственной собственности. Комнаты освобождены, осенью в них заселят студентов.

Туринск, Елена Владимирова

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