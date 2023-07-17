Свердловчане забывают в поездах сланцы и вечерние платья

В I полугодии 2023 года уральские железнодорожники помогли пассажирам найти порядка двух тысяч забытых в поездах предметов. Рост к январю-июню прошлого года составил почти 15% (тогда в поездах было обнаружено около 1,7 тыс. предметов).

Как сообщает пресс-служба СвЖД, летом чаще всего в вагонах забывают панамки, кепки и сланцы, аксессуары для купания. В числе «новинок» – портплед с вечерним платьем и массажер. В целом, согласно общей статистике, чаще всего пассажиры оставляют в вагоне предметы одежды, электронные гаджеты, часы, наушники, зарядные устройства, игрушки, документы.

Найти оставленные в поездах вещи помогает специальный сервис на официальном сайте РЖД. Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в вагоне, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Кстати, на этой неделе, 22 июля 2023 года, отмечается День находок – шуточный праздник, занесенный в календарь необычных дат во всем мире. Он посвящен неожиданным находкам, будь то давно потерянные дорогие сердцу предметы или решение сложной задачи, научной или жизненной.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»