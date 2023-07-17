Билеты на эрзац-Универсиаду будут платными

Билеты на Международный фестиваль университетского спорта будут платными. Они поступили в продажу сегодня на официальном сайте эрзац-Универсиады. Цены начинаются от 80 рублей – самые «дешевые» дисциплины это борьба и настольный теннис. Самые дорогие – большой теннис и художественная гимнастика, билеты на финалы доходят до 350 рублей.

Организаторы напомнили, что спортивная программа Фестиваля включает 14 видов спорта – бадминтон, баскетбол, 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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