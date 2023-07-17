В Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

На этой неделе, с 17 по 21 июля, в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок. Испытания будут проходить по ночам, с 23-00 до 06-00.

В пресс-службе города напомнили, что на период всех гидравлических испытаний владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей нужно отключить системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от испытываемых трубопроводов.

Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями следует принять меры, предотвращающие их затопление.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам: 329-33-52, 329-37-52, или 329-37-01, 329-37-00 (дежурный диспетчер ОДС АО «ЕТК»), 222-30-05 (МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»