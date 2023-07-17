Тренер «Уралочки» Николай Карполь попал в Книгу рекордов России

Бессменный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь установил рекорд по длительности пребывания на посту наставника в одной российской спортивной команде. Достижение зарегистрировано в Книге рекордов России. «Результат был зафиксирован 1 мая 2023 года и составляет 49 лет и 8 месяцев», – сообщили в пресс-службе клуба.

На самом деле трудовой стаж Карполя в «Уралочке» еще больше – волейбольный тренер возглавляет свердловскую команду с 1969 года. В 2020 году клуб подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для регистрации достижения Николая Карполя, проработавшего с одной командой на тот момент 51 год.

Под руководством Николая Карполя «Уралочка» 25 раз становилась лучшей в СССР и России и восемь раз – в Европе. Карполь также дважды выигрывал золото Олимпийских игр со сборной СССР и дважды завоевывал серебро Игр со сборной России. Он является самым титулованным волейбольным тренером в мире. В 2021 году в Екатеринбурге открылась академия волейбола имени Николая Карполя.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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