В Екатеринбурге в детсаду обнаружен менингит

В Екатеринбурге в частном детском саду «Аистенок» у воспитанников обнаружен вирусный менингит. Учреждение находится на Ботанике.
По предварительным данным, один ребенок заразился дома, от заболевшей матери. И дочь, и мать госпитализированы. Болезнь протекает в легкой форме.
Также, по неподтвержденной пока информации, в детском саду есть и другие заболевшие. Эпидрасследование ведет Роспотребнадзор.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube