В Екатеринбурге в детсаду обнаружен менингит

В Екатеринбурге в частном детском саду «Аистенок» у воспитанников обнаружен вирусный менингит. Учреждение находится на Ботанике.

По предварительным данным, один ребенок заразился дома, от заболевшей матери. И дочь, и мать госпитализированы. Болезнь протекает в легкой форме.

Также, по неподтвержденной пока информации, в детском саду есть и другие заболевшие. Эпидрасследование ведет Роспотребнадзор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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