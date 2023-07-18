Гроза нарушила энергоснабжение в Сысерти

Гроза, которая прошла вчера вечером по Свердловской области, частично нарушила энергоснабжение в некоторых населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе «Россети – Урал», были зафиксированы технологические нарушения в распределительной сети 10 кВ, из-за неполадок пострадали жители Сысерти, села Кашино, поселков Каменка, Большой Исток и Черданцево.

Аварийно-восстановительные бригады сразу прибыли на место. Сегодня энергетики работают по точечным заявкам жителей по сети 0,4 кВ. В работе – несколько десятков заявок, в основном из Сысерти, с улиц Орджоникидзе, Коммуны, Чернышевского, Розы Люксембург, Урицкого.

Для жителей работают операторы Центра поддержки клиентов – 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

Сысерть, Елена Владимирова

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