На таможне задержали 12,8 тысячи пар нелегальных мужских носков

Екатеринбургские таможенники задержали крупную партию нелегальных мужских носков из Китая на сумму более 214 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, местный бизнесмен заказал в КНР почти 556 тысяч пар мужских носков разных размеров из хлопка для последующей продажи. Общий вес товарной партии почти 20 тонн, стоимость – более 26 тысяч долларов США. Но китайские партнеры ошиблись при погрузке и прислали 12 тысяч 776 «лишних» пар.

Незадекларированные носки были изъяты и отправлены на товароведческую экспертизу. Дело об административном правонарушении передано в суд для рассмотрения вопроса о конфискации товара. Если это случится, таможенники будут добиваться передачи носков социальным учреждениям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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