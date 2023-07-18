В субботу центр Екатеринбурга перекроют ради триатлона

В Екатеринбурге впервые пройдут масштабные соревнования по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2023. Спортивный фестиваль состоится 21 и 22 июля.
Дистанция IRONSTAR включает в себя: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велосипедный маршрут проложен по центральным городским улицам и Ново-Московскому тракту, а заключительная часть – по променаду вдоль набережной Городского пруда.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на время проведения фестиваля триатлона будет запрещена парковка на площади 1905 года. Также будет закрыто движение транспорта с 5:00 до 12:30 22 июля на следующих участках:
– по улице Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;
– по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Дзержинского;
– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта;
– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;
– по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Московской;
– по улице Московской, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Татищева;
– по нечётной стороне улицы Татищева, от проспекта Ленина до улицы Пирогова;
– по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
– по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
– по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
– по улице Репина, от улицы Мельникова до Ново-Московского тракта;
– по чётной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.
Во время соревнований будут внесены изменения в режим светофоров на указанных улицах. Парковка на период ограничений также будет запрещена. Охраной общественного порядка и безопасность движения транспорта на пути следования участников соревнования займется полиция.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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