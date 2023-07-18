В субботу центр Екатеринбурга перекроют ради триатлона

В Екатеринбурге впервые пройдут масштабные соревнования по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2023. Спортивный фестиваль состоится 21 и 22 июля.

Дистанция IRONSTAR включает в себя: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велосипедный маршрут проложен по центральным городским улицам и Ново-Московскому тракту, а заключительная часть – по променаду вдоль набережной Городского пруда.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на время проведения фестиваля триатлона будет запрещена парковка на площади 1905 года. Также будет закрыто движение транспорта с 5:00 до 12:30 22 июля на следующих участках:

– по улице Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;

– по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Царской;

– по улице Царской, от улицы Толмачева до улицы Дзержинского;

– по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта;

– по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

– по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

– по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Московской;

– по улице Московской, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Татищева;

– по нечётной стороне улицы Татищева, от проспекта Ленина до улицы Пирогова;

– по улице Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;

– по улице Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;

– по улице Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;

– по улице Репина, от улицы Мельникова до Ново-Московского тракта;

– по чётной стороне Ново-Московского тракта до Объездной дороги.

Во время соревнований будут внесены изменения в режим светофоров на указанных улицах. Парковка на период ограничений также будет запрещена. Охраной общественного порядка и безопасность движения транспорта на пути следования участников соревнования займется полиция.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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