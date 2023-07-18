Дожди не сократили площадь лесных пожаров в Свердловской области

На Среднем Урале продолжают гореть леса, несмотря на сильные проливные дожди. По данным ФБУ «Авиалесоохраны», на утро 18 июля действует 5 пожаров на общей площади 4 259 га.

Телеграм-канал «Не для протокола» сообщает, что за ночь удалось потушить одно из трех возгораний в Невьянском районе и возгорание в Камышлове. Накануне в Гарях прошла сильная гроза, от удара молнии начался лесной пожар на площади 1 га. Также не уменьшается площадь пожара в Верхнепышминском округе – 688 га. Пожарные также борются с огнем в лесной территории Кировграда.

В Свердловской области действует штормовое предупреждение о грозах, ливнях и усилении ветра до 15-20 м/с. Грозовая активность с дождями продлится до конца недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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