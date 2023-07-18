Врачи рассказали, почему прививки лучше ставить летом и надо ли сдавать анализы перед ними

Врачи называют лето лучшим сезоном для вакцинации. Этому есть несколько причин.

Как рассказала «Новому Дню» врач-педиатр поликлиники №2 Кристина Журавлева, первое – это низкая загрузка поликлиник. «Многие школьники в детских загородных лагерях, кто-то у бабушек, на даче, на море. Поэтому на приемах и в процедурных кабинетах просто посвободнее», – отметила собеседница агентства.

Вторая причина – летом меньше риск заразиться ОРВИ. «Осень и зима – период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Особенно если мы говорим про детей. Как только начинается учеба, дети возвращаются в классы, сразу растет статистика по ОРВИ. А так как ребенок, как и взрослый, должен быть здоров во время вакцинации, то вне «сезона простуд» проще подобрать время», – добавила Журавлева.

Впрочем, медики отмечают, что хотя перед каждой прививкой человека должен осмотреть врач, чтобы удостовериться в его здоровье, некоторые заболевания могут протекать бессимптомно, об этом рассказала врач-терапевт «Инвитро» Анна Чугунникова. «Перед вакцинацией можно сдать анализы, чтобы убедиться, что все в порядке. Минимальный список как для ребенка, так и для взрослого – это общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, а также общий анализ мочи», – отметила она.

Впрочем, некоторые врачи считают, что даже небольшой список анализов перед вакцинацией – избыточен. «Поскольку вакцинация нередко вызывает кратковременное ухудшение самочувствия, долгое время считалось, что во время острой фазы любой болезни ребенка или обострения хронического заболевания она может усугублять течение болезни. Этические правила не позволяют проводить классические клинические исследования на детях, если возможен вред их здоровью (то есть нельзя привить группу больных детей, группу здоровых детей и сравнить частоту осложнений в этих группах), так что проверить эту гипотезу было крайне сложно. По умолчанию считалось, что больных детей нельзя прививать. Тем не менее, за десятилетия введения вакцин накопился немалый опыт непреднамеренной вакцинации больных детей, который ученые систематизировали, изучили и сделали вывод: «нетяжелые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации; прививки не ухудшают течение и исходы заболеваний, а заболевания не изменяют эффективность и безопасность прививок». Поэтому в настоящее время заболевания, не приводящие к резкому ухудшению самочувствия и не ведущие к серьезным осложнениям, исключены из перечня противопоказаний к вакцинации во всех мировых прививочных организациях», – объяснил врач-педиатр клиники «Рассвет» Сергей Бутрий.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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