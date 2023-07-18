В дни эрзац-Универсиады будут перекрывать движение и запрещать стоянку автомобилей

И.о. главы Екатеринбурга Игорь Сутягин подписал постановление о закрытии движения транспорта в дни проведения Международного фестиваля университетского спорта.

Движение для любого автотранспорта, кроме аккредитованного, будет ограничено на подъездах к объектам, в которых будут проходить соревнования, в том числе:

с 14 августа до 3 сентября – по Экспо-бульвару, от въезда на территорию МВЦ до бульвара Новосинарского; по бульвару Новосинарскому, от Экспо-бульвара до улицы Универсиады; по улице 100-летия УрФУ, от бульвара Новосинарского до Экспо-бульвара; по улице Универсиады, от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского;

с 26 августа по 30 августа – по проезду вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики, от улицы Любви до улицы Нескучной; по бульвару Гармонии, от улицы Лучистой до бульвара Золотистого;

с 19 августа до 29 августа – по улице Чкалова, от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина;

с 17 августа по 30 августа – по улице Николая Никонова, вдоль дома № 18 по улице Николая Никонова до переулка Красного.

Также будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта: С 10 августа по 2 сентября – в переулке Красном, от улицы Николая Никонова до улицы Челюскинцев; на улице Николая Никонова, от ДИВСа до улицы Челюскинцев; на улице Николая Никонова, от переулка Красного до улицы Царской; на улице Мельковской, от улицы Василия Еремина до переулка Красного; на улице Василия Еремина, от переулка Красного до улицы Братьев Быковых; на улице Лучистой, от улицы Любви до улицы Нескучной; на Экспо-бульваре, от въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург-Экспо» до бульвара Новосинарского; на бульваре Новосинарском, от Экспо-бульвара до улицы Универсиады; на улице 100-летия УрФУ, от бульвара Новосинарского до Экспо-бульвара; на улице Универсиады, от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского; на улице Чкалова, от улицы Академика Парина до проспекта Академика Сахарова; в проезде вдоль дома № 37 по проспекту Академика Сахарова. Машины нарушителей будут эвакуированы.

Парковку у ККТ «Космос» будут использовать для стоянки автомобилей дирекции фестиваля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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