С начала сезона клещи напали на 21 тысячу жителей Свердловской области

С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадала 21 тысяча человек. Это в 2 раза ниже аналогичного периода 2022 года и в 1,36 раза ниже среднего многолетнего уровня.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 125 человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 362 человека, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В лабораториях исследовано почти 19 тысяч особей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,1% проб. В 43,1% проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 2,8% – возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в 0,93% – возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза. Медики напоминают, что если вовремя сдать клеща на исследование, врачи смогут быстро определиться с тактикой экстренной профилактики клещевых инфекций.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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