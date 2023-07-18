На Урале стало меньше больных туберкулезом

В Свердловской области в январе-июле 2023 года снизилась заболеваемость туберкулезом. Она составила 22,5 случаев на 100 тысяч населения против 24,4 за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в ДИПе, за полгода специалисты областного центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний проконсультировали около полумиллиона человек, в том числе – обследовали 112 тысяч человек на передвижных флюорографах. Было выявлено 14 случаев активного туберкулёза, у шести человек диагностирован рак лёгкого и более 70 других заболеваний органов грудной клетки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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