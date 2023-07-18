Школа выплатит 40 тысяч ученику после драки с одноклассником

Школа в Нижней Туре выплатит 40 тысяч своему ученику в качестве компенсации морального вреда – мальчика из младших классов избил сверстник, и, как решил суд, все произошло по недосмотру педагогов.

Инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Условный Гена на перемене начал душить условного Борю, а потом толкнул его об стену, выворачивал ему руки, бил по спине. Боря обо всем случившемся рассказал родителям, и те встали на защиту ребенка. Они зафиксировали побои (кровоподтеки в области скулы, на предплечье, на груди), провели экспертизу у педагога-психолога (тот подтвердил, что ребенок после драки находится в подавленном состоянии, а сама ситуация подействовала на него угнетающе) и обратились в полицию – там, правда, отказались возбуждать уголовное дело.

Тогда папа Бори пошел в суд, требуя взыскать с обоих родителей Гены по 50 тысяч рублей и еще 50 тысяч – со школы. Во столько отец мальчика оценил его моральные страдания. Нижнетуринский суд не согласился с этим – и обязал родителей Гены выплатить по 10 тысяч рублей, а школу – 20 тысяч. С этим уже оказались не согласны мама и папа нападавшего мальчика, и пошли в Свердловский областной суд, чтобы обжаловать решение нижестоящей инстанции.

«Учитывая, что во время конфликта несовершеннолетние находились в образовательном учреждении, которое обязано обеспечить безопасность каждого ребенка, вопросов к взысканию компенсации морального вреда ни у кого не возникло. А вот сделать однозначный вывод о виновности родителей несовершеннолетнего судебная коллегия по гражданским делам не смогла. Достаточных доказательств, что родители Гены не приняли мер по воспитанию своего малолетнего сына, суду представлено не было. В связи с этим Свердловский областной суд возложил выплату компенсации морального вреда в размере 40 тысяч рублей на учебное заведение», – пояснили в суде, уточнив, что решением также освободили от выплаты маму и папу Гены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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